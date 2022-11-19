السفير الروسي لدى واشنطن: أوكرانيا تحاول إشعال مواجهة عسكرية بين روسيا و"الناتو"

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، أن هدف السلطات الأوكرانية، هو إشعال صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف “الناتو”.

موسكو- سبوتنيك.وقال أنطونوف في مقابلة مع صحيفة “نيوزويك”: “السلطات الأوكرانية لا تطلب من واشنطن مساعدة عسكرية إضافية فقط، ولكنها تحاول أيضا إثارة صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف “الناتو”.

وأضاف السفير، بعد فترة قصيرة من وقوع الحادث في بولندا، حمّل رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي روسيا مسؤولية الحادث. في اليوم التالي، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الصاروخ على الأرجح أوكراني.

ونوه السفير، “بأن المسؤولين الأمريكيين ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية تواصل تداول شعار “روسيا هي المسؤولة عن كل شيء”. ويلجأ الجانب الأمريكي إلى هذا الأسلوب في أي موقف صعب حتى عندما أقرت الولايات المتحدة علنا بحقيقة أن كييف مسؤولة عن مقتل المواطنين البولنديين” إثر سقوط الصاروخي الأوكراني في بلدتهما.

العملية العسكرية الروسية الخاصة سماع دوي عدة انفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، أن الصاروخ الذي سقط في بولندا “أوكراني”. مشيرة إلى أن واشنطن ووارسو تواصلتا مع كييف لتوضيح ملابسات الحادث.