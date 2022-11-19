البيت الأبيض بشأن تبادل السجناء: تصرفات السلطات الروسية تتعارض مع تصريحاتهم

أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم السبت، أن تصرفات السلطات الروسية تتعارض مع تصريحاتهم، مؤكدة أن موسكو ترفض التفاوض بجدية بشأن تبادل الأسرى خلافا للتصريحات العلنية.

موسكو – سبوتنيك. وقالت السكرتيرة الصحفية في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن تبادل الأسرى، “تصرفات السلطات الروسية تتعارض مع ما تعلن عنه علنا”.

وأضافت جان بيير، “لم يناقشوا بجدية هذه القضية من خلال القنوات القائمة أو عبر أي قنوات أخرى في الأشهر الأخيرة”.

في وقت سابق نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها، إنه بعد أشهر من الجدل الداخلي، عرضت إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن تبادل فيكتور بوت كجزء من صفقة محتملة لتأمين إطلاق سراح سجينين أمريكيين لدى روسيا وهما لاعبة كرة السلة المتهمة بتهريب المخدرات بريتني غرينر، والمدان بالتجسس، بول ويلان.

جدير بالذكر أن المواطن الروسي، فيكتور بوت، اعتقل في العاصمة التايلاندية بانكوك، في مارس/آذار من عام 2008، وتمَّ تسليمه لواشنطن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، وبعد عام اعتبرته المحكمة الفيدرالية الأمريكية في نيويورك مذنباً بالتآمر، بعد اتهامه ببيع أسلحة لجماعة “القوات المسلحة الثورية” في كولومبيا، والتي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية.

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