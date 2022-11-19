إيلون ماسك يجري استطلاعا على تويتر لإعادة حساب ترامب مرة أخرى للمنصة

نشر مالك تويتر، إيلون ماسك، مساء الجمعة استطلاعا للرأي على وسائل التواصل الاجتماعي يطلب من المستخدمين التصويت على ما إذا كان ينبغي استعادة حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المحظور، أم لا.

تم حظر ترامب من تويتر في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021. واعتبرت المنصات أن أنشطته المتعلقة بالحدث تنتهك سياساتها.

أطلق ترامب في وقت لاحق شبكة اجتماعية جديدة أسماها “تروث سوشيال” لمحاربة الرقابة التي تفرضها شركات التكنولوجيا الكبرى وحماية الحق في حرية الكلام والتعبير.

في أواخر أكتوبر، بعد أن حسم ماسك صفقة بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على تويتر، تعهد بتعزيز حماية حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي كجزء من استحواذه على المنصة.

وقال ماسك إنه سيكون على استعداد لإلغاء حظر تويتر لترامب. ومع ذلك، قال في وقت لاحق، إن الإعادة قد تكون بدلا من ذلك قرارا يتخذه مجلس الإشراف على المحتوى.

اعتبارًا من الساعة (4:48 صباحا بتوقيت موسكو 01:48 بتوقيت غرينتش)، أيد 60% من مستخدمي تويتر إعادة حساب ترامب لتويتر، بينما صوت 40% ضده.

ماسك يغلق جميع مكاتب “تويتر” مؤقتا ويمنع دخول الموظفين