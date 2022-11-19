العثور على أكثر من 360 مهاجرا تم التخلي عنهم في مكان سري ومهجور جنوب المكسيك

عثر الحرس الوطني المكسيكي والمعهد الوطني للهجرة في البلاد، على مجموعة من 368 مهاجرا تم التخلي عنهم في معسكر سري في جبال ولاية تشياباس الواقعة في أقصى الجنوب.

اكتشف المعسكر في واد بالقرب من نهر جريجالفا، كان هناك بالغون وأطفال من غواتيمالا ونيكاراغوا والإكوادور وهندوراس والسلفادور وكوبا.

تم تزويد المهاجرين بالماء والرعاية الطبية ونقلوا إلى مركز مراقبة العبور الحدودي في تشياباس للمساعدة القنصلية وتحديد الوضع القانوني.

دخل حوالي مليوني ونصف المليون مهاجر إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة منذ أكتوبر 2021، وفقًا للجمارك وحماية الحدود المكسيكية، وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي شهدت فيها إدارة بايدن أرقام قياسية على الحدود الجنوبية دون إيقاف التدفق بشكل فعال.

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