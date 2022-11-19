السفير الروسي لدى واشنطن: موسكو لا تتدخل في قوائم تعيينات السفارة الأمريكية وننتظر السفير الجديد

وقال أنتونوف للصحفيين “نحن لا نخلق أي عوائق أو حواجز لتجديد قوائم موظفي السفارة الأمريكية في موسكو ونحن مستعدون للنظر في أي طلبات، كما أننا مستعدون لتبادل التأشيرات على أساس مقبول من الطرفين”.