جدل حول رد فعل محمد بن سلمان على انحناء رئيس الوزراء التايلاندي

ثار جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول رد فعل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان على تحية الانحناء التي أداها له رئيس الوزراء التايلندي، برايوت تشان أوتشا.

وتداولت حسابات وسائل التواصل صورا تظهر عدم انحناء بن سلمان بعكس ما هو مفترض للرد على تحية رئيس الحكومة التايلاندية.

جاء ذلك خلال لقاء بن سلمان بأوتشا، في مقر الحكومة التايلندية في العاصمة بانكوك، وهو اللقاء الذي شهد بحث أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها وتعزيزها، بالإضافة إلى تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

هذا الذي ما ينحني وأنت خابر .

حتى لو أنه ينحني في صلاته 🇸🇦#محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/Xc0ZaPPukd — جلوي آل رشيد 🇸🇦 (@Alyami2030P) November 18, 2022

وفي ختام الزيارة وقف أوتشا لوداع بن سلمان بالتحية الشهيرة في تايلاند التي تكون بالتصاق راحتي اليدين مع الانحناء، إلا أن بن سلمان اكتفى بضم كفيه للمسؤول التايلاندي دون أن ينحني، وهو رد الفعل الذي لاقي استحسان العديد من مستخدمي مواقع التواصل من السعوديين.

وأجريت للأمير محمد بن سلمان، مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى تايلاند، حيث عزف السلامان الملكي السعودي، والوطني التايلاندي، وتم استعراض حرس الشرف.