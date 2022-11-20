بعد الإعلان عن نشر 100 سفينة مسيرة في 2023… معلومات عن الأسطول الحربي الأمريكي

تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أضخم جيش في العالم ويصنف أسطولها الحربي في المرتبة الثالثة عالميا بين أضخم 142 أسطول حربي في العالم.

ويصل عدد وحدات الأسطول الأمريكي إلى 484 وحدة بحرية، حسبما ذكر موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي في إحصائيات عام 2022.

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ويضم الأسطول الأمريكي أنواعا مختلفة من الوحدات البحرية، التي يصنف بعضها في المرتبة الأولى عالميا بينما تصنف أخرى في المرتبة رقم 48.

وأورد الموقع عدد كل نوع من الوحدات البحرية التابعة للأسطول الأمريكي وترتيب كل منها عالميا:

حاملات الطائرات: يمتلك الأسطول الأمريكي 11 حاملة طائرات ويحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا السلاح. حاملات المروحيات: يمتلك الأسطول الأمريكي 9 حاملات مروحيات ويحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا السلاح. المدمرات: يمتلك الأسطول الأمريكي 92 مدمرة ويحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا السلاح. لا يمتلك الأسطول الأمريكي أي فرقاطات، وفقا لإحصائيات الموقع. الكورفيتات: يمتلك الأسطول الأمريكي 22 كورفيتا ويحتل المرتبة الرابعة عالميا في هذا السلاح. الغواصات: يمتلك الأسطول الأمريكي 68 غواصة ويحتل المرتبة الثالثة عالميا في هذا السلاح. سفن الدورية: يمتلك الأسطول الأمريكي 10 سفن دورية، ويحتل المرتبة رقم 48 عالميا في هذا السلاح. ويمتلك الجيش الأمريكي أضخم ميزانية دفاع في العالم تقدر بـ 770 مليار دولار.

وأعلن الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية أنه سيتم نشر نحو 100 سفينة مسيرة خلال العام المقبل، إضافة إلى نشر برنامج تجريبي للتغلب على الطائرات المسيرة، التي أصبحت تمثل أكبر تهديد تكنولوجي للأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.

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وأطلقت الولايات المتحدة قوة عسكرية بعنوان “القوة 59” في سبتمبر/ أيلول عام 2021 من مقر الأسطول الخامس الأمريكي بالبحرين، لتكون مهمتها هي التوسع في استخدام الأسلحة المسيرة والذكاء الاصطناعي في العمليات الحربية بالمنطقة لمواجهة الهجمات المتزايدة التي يتم تنفيذها بواسطة الطائرات والوحدات البحرية المسيرة.