رئيس الوزراء العراقي: مكافحة الفساد على سلم أولوليات الحكومة لتهديده الخطير على خطط التنمية

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد السوداني، إن حكومته تضع ملف مكافحة الفساد الإداري والمالي في سلم أولوياتها الحكومة، لما يتسبب فيه من تهديد خطير لكل خطط التنمية.

وترأس السوداني اليوم السبت، اجتماعاً في مبنى محافظة الديوانية خُصص لمناقشة الواقع الخدمي في المحافظة، حضره وزراء الصحة والزراعة، ومحافظ الديوانية، بالإضافة إلى عدد من وكلاء الوزارات المعنية والمسؤولين في الدوائر الخدمية، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن السوداني قال إن “أولوياتنا واضحة، وهي تنبع من تشخيص أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه أبناء شعبنا في عموم المحافظات، والتي أدت الى زيادة معاناة المواطنين على مختلف المستويات المعيشية والخدمية”.

وأضاف، “ذلك يرافق رؤية الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي الذي يجب أن يكون، ولا يمكن تأخيره في ظل تردي وعدم فاعلية مختلف القطاعات المحركة للاقتصاد والمتمثلة بالصناعة والزراعة والسياحة لا يمكن أن نستمر بسياسة الاعتماد على النفط مصدرا رئيسيا للموازنة”.

“النزاهة” في العراق تشكل هيئة عليا للتحقـيق بقضايا الفـساد الكبرى والمهمة

وشدد رئيس وزراء العراق على أن “مكافحة الفساد الإداري والمالي نضعها في سلم أولوياتنا، لما لهذه الظاهرة من تهديد خطير على مجمل الخطط والبرامج والسياسات التي تنفذها أي حكومة، سواء الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية”.