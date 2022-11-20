البنتاغون يؤكد أن "الناتو" لا يريد الصدام مع روسيا

أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) لا يسعى إلى الصدام مع روسيا ولن ينجر إلى الصراع في أوكرانيا.

واشنطن – سبوتنيك. وقال أوستن، في كلمة له بمنتدى “هاليفاكس” للأمن الدولي في كندا، إن “الناتو حلف دفاعي ولا يسعى إلى الصدام مع روسيا، ولا يشكل تهديدًا لها”.

وشدد أوستن على أنه “من المؤكد أننا (الناتو) لن ننجر إلى الحرب”، في أوكرانيا حاليا.

وأضاف أوستن أن الصراع في أوكرانيا هو أكبر أزمة أمن تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية منذ نهاية الحرب الباردة، مؤكدًا أن نتيجة الحرب ستساعد في تحديد مسار الأمن الدولي خلال القرن الحالي.

وتابع أوستن “سندعم أوكرانيا في نضالها (المزعوم) للدفاع عن نفسها، وسندافع عن كل شبر من أراضي الناتو، وسنواصل تعزيز الدفاع الجماعي وقدرات الردع للحلف”.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قد شدد في تصريحات أدلى بها يوم الخميس الماضي، على أن موسكو لا تريد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إذا قررت الأخيرة قطع العلاقات، فإن ذلك سيحدث.

وقال ريابكوف في مقابلة متلفزة، إن “الأمر يعتمد كليا على الخيار الذي يتم اتخاذه في واشنطن. وأنا لا أستبعد أي شيء مقدما، لكن هذا بالتأكيد ليس طريقنا وتحركنا”.

وبيّن ريابكوف أن روسيا تتابع سياستها دائما بشكل محضر مسبقا وليس بطريقة رد الفعل، بما في ذلك باتجاه أمريكا، “مسترشدين فقط وحصريا بمصالحنا الوطنية. من مصلحتنا عدم قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، هناك حاجة إلى التواصل والحوار”.