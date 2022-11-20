مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم أكثر من 52 طنا من القمح إلى السودان

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم 52.521 طنًا من مادة القمح لمفوضية العون الإنساني التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بجمهورية السودان بقيمة 25 مليون دولار أمريكي.

وبحسب بيان المركز، أكد أنه قدم مواد الإغاثة أمس الأول إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز “للإسهام في سد الفجوة الغذائية للشعب السوداني”، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

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وأوضح البيان أن “فريق المركز بتسليم المساعدات للمفوض العام لمفوضية العون الإنساني الدكتور نجم الدين موسى عبدالكريم، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان رأفت بن أحمد شرف، ووالي ولاية البحر الأحمر المكلف رابح فضل المولى ، وممثلي مفوضية العون الإنساني، وعدد من مسؤولي الولاية، وذلك في مدينة بورتسودان”.