تركيا تهاجم كوباني في سوريا وتقول: "حان وقت الحساب"

قال متحدث باسم مسلحي تنظيم “قوات سوريا الديمقراطية” الكردية، ليل السبت/الأحد، إن الطيران الحربي التركي يهاجم مدينة كوباني شمال سوريا.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي إنّ “كوباني، المدينة التي هزمت تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، تتعرض لقصف من طائرات الاحتلال التركي”.

في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع التركية تعليقا على الغارات على قوات سوريا الديمقراطية: “حان وقت الحساب”.

ونشرت الدفاع التركية لقطات لقصف مواقع تنظيم “قسد”.

#شاهد | وزارة الدفاع التركية تنشر لقطات لقصف مواقع التنظيمات الإرهابية، وتقول “يجري سحق حاضنات الإرهاب بإصابات دقيقة” pic.twitter.com/nwFFTq4Uo2 — TRT عربي (@TRTArabi) November 19, 2022

وشنت طائرات حربية تابعة للجيش التركي غارات عنيفة على مواقع تابعة لمسلحي تنظيم “قسد”، في أرياف محافظات الحسكة وحلب والرقة شمال وشمال شرقي سوريا.

وأفاد مراسلو “سبوتنيك” في محافظتي الحسكة وحلب، أن طائرات حربية تركية شنت بعد منتصف ليل (السبت/الأحد) سلسلة من الغارات الجوية العنيفة مستهدفة مواقع تابعة لتنظيم “قسد” الموالي للجيش الأمريكي في أرياف محافظات حلب والرقة والحسكة شمال وشرقي سوريا.

الطيران الحربي التركي يشن سلسلة غارات على مناطق شمال سوريا

ونقل مراسل “سبوتنيك” في حلب عن مصادر محلية قولها إن طائرات حربية تركية استهدفت مواقع تابعة لمسلحي “قسد” بريفي حلب الشمالي والشرقي، على محاور ريف مدينة اعزاز الجنوبي، ومحيط مدن تل رفعت وعين العرب.

وأشار المراسل إلى عدم توافر معلومات دقيقة عن حجم الخسائر في صفوف مسلحي “قسد” حتى الساعة.

في غضون ذلك، قال مراسل “سبوتنيك” في المنطقة الشرقية، إن مواقع تابعة لمسلحي تنظيم “قسد” في ريف مدينة (عين عيسى)، وهي المعقل الرئيس للتنظيم في محافظة الرقة، ومواقع في ريف مدينتي (الدرباسية) والمالكية شمال محافظة الحسكة، تتعرض لغارات عنيفة من قبل الطيران الحربي التركي.