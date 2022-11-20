ترامب يقول إنه لن يعود إلى تويتر بغض النظر عن نتائج استطلاع ماسك حول إعادة حسابه

يوم السبت، أطلق ماسك استطلاعًا يسأل مستخدمي تويتر عما إذا كان يجب عليه رفع الحظر الدائم على حساب ترامب، والذي تم تعليقه العام الماضي، بعد أحداث 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وقال ترامب لمؤيديه، “صوّتوا الآن بإيجابية، ولكن لا تقلقوا، لن نذهب إلى أي مكان. تروث سوشيال مميزة!”.

في وقت سابق من هذا العام قال ترامب، إنه لن يعود إلى منصة تويتر، حتى لو عُرض عليه ذلك، وسيواصل بدلاً من ذلك نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي من منصته الخاصة “تروث سوشيال”.