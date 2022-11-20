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حساب ترامب يظهر مجددا على تويتر بعد إعلان ماسك.. صورة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم الأحد، عزمه إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصة تويتر.

كان ماسك نشر استفتاءً على “تويتر” بشأن إعادة ترمب إلى المنصة، بعنوان “إعادة الرئيس السابق ترمب”، أيده 51.8% ممن شاركوا في الاستطلاع مقابل رفض 48.2%.
وشارك أكثر من 15 مليون مستخدم لتويتر في الاستطلاع، الذي استمر 24 ساعة.
وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه لن يعود إلى تويتر، بغض النظر عن نتائج استطلاع إيلون ماسك حول إعادة حسابه.
وبعد قرار ماسك بقليل، ظهر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تويتر.

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موقع سبوتنيك الروسي

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