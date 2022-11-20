حساب ترامب يظهر مجددا على تويتر بعد إعلان ماسك.. صورة

أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم الأحد، عزمه إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصة تويتر.

كان ماسك نشر استفتاءً على “تويتر” بشأن إعادة ترمب إلى المنصة، بعنوان “إعادة الرئيس السابق ترمب”، أيده 51.8% ممن شاركوا في الاستطلاع مقابل رفض 48.2%.

Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

وشارك أكثر من 15 مليون مستخدم لتويتر في الاستطلاع، الذي استمر 24 ساعة.

وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه لن يعود إلى تويتر، بغض النظر عن نتائج استطلاع إيلون ماسك حول إعادة حسابه.