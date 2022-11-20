لا أغلبية بسيطة لحزب أو ائتلاف في الانتخابات الوطنية الماليزية

لم يحصل أي حزب أو ائتلاف سياسي على أغلبية بسيطة في الانتخابات العامة الـ15 في ماليزيا، وفقا للنتائج التي نشرت في وقت مبكر من، اليوم الأحد، على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات في البلاد.

ومن بين الائتلافات السياسية الرئيسية التي تتنافس على 220 مقعدا في مجلس النواب في البرلمان، فاز باكاتان هارابان بـ82 مقعدا، وبيريكاتان ناسيونال بـ73 مقعدا، وباريسان ناسيونال بـ30 مقعدا، وفاز حزب “جي بي إس”، وهو مجموعة من الأحزاب من ولاية ساراواك في شمال بورنيو، بـ22 مقعدا، وفقا للجنة الانتخابات. وحتى الساعة 4:30 صباحا بالتوقيت المحلي، لم يتم بعد فرز أصوات مقعد واحد في ولاية صباح بشمال بورنيو. أما بقية المقاعد البالغ عددها 220 مقعدا فقد فازت بها مجموعات أصغر ومرشحون مستقلون. ولدى مجلس النواب في البرلمان 222 مقعدا وتم تأجيل التصويت على المقعدين المتبقيين، أحدهما بسبب الوفاة المفاجئة لأحد المرشحين والآخر، بسبب الفيضانات التي عطلت عملية الإدلاء بالأصوات، وفقا لوكالة شينخوا.

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