فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية في كازاخستان

فتحت مراكز الاقتراع في كازاخستان أبوابها، اليوم الأحد، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية مبكرة.
ويخوض هذه الانتخابات على رئاسة كازاخستان 6 مترشحين بينهم امرأتان والرئيس الحالي قاسم جومارت توكايف، وهي سابع انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ استقلالها عام 1991.
وفقا لأحدث البيانات التي قدمتها اللجان الإقليمية، فقد بدأ التصويت في جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 1033 في جميع أنحاء البلاد، و17 مركزًا للاقتراع في المكاتب التمثيلية لكازاخستان في البلدان الأجنبية
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وأشار إلى أنه سيتم فتح 51 مركز اقتراع آخر في الخارج مع مراعاة اختلاف المناطق الزمنية.
اعتبارًا من الساعة 7:00 صباحا باتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش)، كانت مراكز الاقتراع مفتوحة في معظم مناطق كازاخستان. سينتهي التصويت في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي اليوم الأحد.
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