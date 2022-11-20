مصرع 4 أشخاص وإصابة مثلهم في حادثي سير بكشمير باكستان

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب أربعة آخرون في حادثي سير منفصلين وقعا في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير، حسبما قال رجال الإنقاذ لوسائل الإعلام المحلية يوم السبت.

وذكرت خدمة الإنقاذ، أن ثلاث فتيات مراهقات لقين مصرعهن وأصيب شخص آخر يوم السبت في منطقة سودهنوتي إثر سقوط شاحنة مدرسية في وهدة.

وأفادت التقارير بأن الفتيات توفين في مكان الحادث فيما أصيب السائق بجروح خطيرة وتم نقله إلى مستشفى محلي، مضيفة أن اثنتين من المتوفيات شقيقتان.

وبشكل منفصل، لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في حادث سير وقع بالقرب من منطقة وادي نيلوم، حسبما ذكرت خدمة الإنقاذ يوم السبت.

مقتل 3 جنود هنود في كشمير

وأشارت خدمة الإنقاذ إلى أن الضحايا نقلوا إلى مستشفى محلي.

وأضافت أن السيارة المنكوبة كانت متجهة من منطقة باتيكا في منطقة مظفر أباد إلى وادي نيلو.