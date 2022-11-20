القوات المسلحة الأوكرانية تحصل على ناقلات جنود مدرعة رومانية

وكان قد نشر عدد من وسائل الإعلام صورا لناقلات جند مدرعة رومانية من طراز TAB-71M ظهرت في منطقة العمليات الخاصة في وقت سابق. حتى الآن، الشيء الوحيد المعروف على وجه اليقين عن المركبات الرومانية هو أن TAB-71M لم تكن في خدمة القوات المسلحة لأوكرانيا من قبل.