القوات المسلحة الأوكرانية تحصل على ناقلات جنود مدرعة رومانية

أفادت الصحافة الأوكرانية أن الجيش الأوكراني حصل على مجموعة من ناقلات الجنود المدرعة TAB-71M من رومانيا.
وكان قد نشر عدد من وسائل الإعلام صورا لناقلات جند مدرعة رومانية من طراز TAB-71M ظهرت في منطقة العمليات الخاصة في وقت سابق. حتى الآن، الشيء الوحيد المعروف على وجه اليقين عن المركبات الرومانية هو أن TAB-71M لم تكن في خدمة القوات المسلحة لأوكرانيا من قبل.
حاملة الجنود المدرعة TAB-71M هي مركبة معاد تصنيعها من المركبة المدرعة السوفيتية بي تي إر-60بي بي. أنتجتها رومانيا بموجب ترخيص من موسكو في سنوات حلف وارسو. تتميز الإصدارات الحديثة بوجود محركات من فرنسا والقدرة على تثبيت مدافع الهاون M-37M.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك