وزير الدفاع التركي: العملية الجوية شمالي العراق وسوريا تمت بنجاح وتم تدمير أوكار الإرهابيين

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أنه خلال العملية الجوية التي نفذها الجيش التركي ليل الأحد في شمال العراق وسوريا، دمرت مقار وملاجئ ومخازن وقواعد الإرهابيين.

وقال أكار أكار في رسالة فيديو بثتها قناة تي آر تي إن “تم استكمال عملية مخلب السيف شمالي العراق وسوريا بنجاح”، في إشارة إلى الضربات الجوية التي شنتها أنقرة الليلة الماضية.

وقال: “تم تدمير ملاجئ وكهوف وأنفاق ومخازن الإرهابيين بنجاح. ونفذت ضربات دقيقة على ما يسمى مقر منظمة إرهابية”، وتابع: “سنستمر في محاسبة الذين يستهدفون أمن بلادنا وشعبنا”.

وكان قد قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق، إن عمليات بلاده في سوريا والعراق ستستمر، وذلك بعد وقوع انفجار دام في إسطنبول في مطلع الأسبوع.