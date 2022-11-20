الرئيس المصري يلبي دعوة أمير قطر ويتوجه إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح كأس العالم

أعلنت الرئاسة المصرية، صباح اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه إلى دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن “السيسي سيتوجه إلى دولة قطر الشقيقة لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، والذي سيقام بالعاصمة الدوحة مساء اليوم”.

وأوضح البيان أن مشاركة الرئيس المصري في هذا الحدث الرياضي العالمى، تأتي تلبية لدعوة شقيقه أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

كما أكد البيان على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر.

وتنطلق فعاليات كأس العالم قطر 2022، مساء اليوم الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني، في ستاد البيت، وتجمع المباراة الافتتاحية بين الدولة المضيفة قطر والإكوادور.