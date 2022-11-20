إيران: قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تعطل برامجنا النووية‌‎

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، إن إصدار قرارات متعددة ضد إيران من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يؤدي إلى تعطيل تقدم البرامج النووية في بلاده.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال كلمة له بإحدى الفعاليات في محافظة أصفهان وسط إيران، اليوم الأحد.

وأضاف إسلامي أن “قرار الوكالة الدولية ضد إيران هو إجراء غير بناء لممارسة أقصى قدر من الضغط”.

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وأشار إلى أن “هذا القرار لن يساعد الأطراف الأخرى على حل القضايا القائمة”.

واعتبر إسلامي أن “مثل هذه الضغوط لن تنتهي”، لافتا إلى أن قرار الوكالة سيقابله رد قوي من إيران.

كما أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أن “إصدار قرارات متعددة ضد إيران لن يؤدي إلى تعطيل تقدم البرامج النووية”.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر قرارا، الخميس الماضي، يطالب إيران بأن تشرح للوكالة الدولية الأماكن التي اكتشفت فيها آثار يورانيوم مخصب.