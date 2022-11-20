العراق… انطلاق عملية "الإرادة الصلبة الثامنة" في صحراء الجزيرة

انطلقت عملية “الإرادة الصلبة الثامنة” في صحراء الجزيرة، اليوم الأحد.
وأفاد مصدر أنه “ضمن قاطع مسؤولية الجيش العراقي وتحت إشراف قائد الفرقة السابعة، انطلقت عملية الإرادة الصلبة المرحلة الثامنة في صحراء الجزيرة”، وفقا لقناة “السومرية نيوز” العراقية.
وتابع المصدر أن “القطعات العسكرية تباشر تقدمها نحو الأهداف المرسومة لها في صحراء الجزيرة”.
الحشد الشعبي العراقي يخص “سبوتنيك” بتفاصيل عمليات الإرادة الصلبة ضد “داعش” الإرهابي
27 أبريل, 09:26 GMT
وكانت هيئة الحشد الشعبي في العراق، أعلنت يوم الخميس الماضي، انطلاق عملية “الإرادة الصلبة الثامنة” في الموصل.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن “قوة مشتركة من الجيش والشرطة وقيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي باشرت الصفحة الأولى من عملية الإرادة الصلبة الثامنة لتفتيش وتأمين مناطق جنوب وشرق وغرب وشمال الموصل”.
وتابعت، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) أن “قوات الحشد الشعبي شاركت بـ6 محاور ضمن نطاق العمليات لتعقب فلول “داعش” وتدمير مخابئه”.
وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا) بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنًا إقامة ما أسماها “الخلافة الإسلامية”.
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