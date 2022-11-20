القوات اليمنية المشتركة تحبط ثاني هجوم جوي لـ "أنصار الله" في الحديدة… صورة

تمكنت القوات المشتركة اليمنية، اليوم الأحد، من إسقاط طائرة بدون طيار تابعة لجماعة “أنصار الله” اليمنية جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقالت قوات العمالقة في اليمن، في بيان، إنها “دفاعات القوات المشتركة الجوية أسقطت طائرة مسيرة حوثية في سماء مدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة”.

القوات المشتركة تسقط طائرة مسيرة حوثية في سماء الخوخة https://t.co/8c2W8YVKTj — المركز الإعلامي ل ألوية العمالقة الجنوبية (@alamalikah) November 20, 2022

وأكدت أن “الدفاعات الجوية التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي تعاملت مع الطائرة المسيرة الحوثية بعد أن رصدتها قبل وصولها إلى هدفها في مدينة الخوخة”.

وأشارت إلى أن هذه العملية هي الثانية على التوالي خلال ساعات.

وفي وقت سابق، فجر الأحد، أعلنت قوات العمالقة إسقاط طائرة بدون طيار لأنصار الله جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن.

ويأتي التصعيد الميداني بعد أكثر من شهر ونصف على انقضاء هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ نيسان/ أبريل الماضي، حتى الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دون الإعلان عن تجديدها.

الجيش اليمني يتهم “أنصار الله” بتقويض الأمن الإقليمي بتجربة صاروخ مضاد للسفن

وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.