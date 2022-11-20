وزير الخارجية اليمني يدعو المجتمع الدولي إلى تصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية

واتهم جماعة “أنصار الله” بـ “تقويض أمن وسلامة الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر من خلال ممارساتها التخريبية في زرع الألغام البحرية، والقيام بأعمال القرصنة البحرية على السفن التجارية، واستهدافها الموانئ النفطية عبر الطائرات المُسيرة الإيرانية، واستخدامها ناقلة النفط صافر ورقة ابتزاز للمجتمع الدولي”.

وأواخر الشهر الماضي، شهد الصراع في اليمن، تصعيداً هو الأول منذ انقضاء هدنة الأمم المتحدة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد 6 أشهر من سريانها، إذ صنف مجلس الدفاع الوطني اليمني، وهو أعلى سلطة عسكرية وأمنية في الحكومة المعترف بها دولياً، في 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي جماعة “أنصار الله” منظمةً إرهابية، وذلك غداة تبني الجماعة هجوماً جوياً على ناقلة في ميناء لتصدير النفط في محافظة حضرموت شرقي اليمن.