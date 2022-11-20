الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن نتنياهو يتهرب من أي عملية سياسية تقود لإنهاء الاحتلال

رفضت الرئاسة الفلسطينية، إدعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، بأن الجانب الفلسطيني غير راغب في إحلال السلام، وشددت على أن تلك التصريحات تكشف نوايا نتنياهو الحقيقية في التهرب من أي عملية سياسية تقود لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.

رام الله – سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان، اليوم الأحد، إن “تصريحات نتنياهو أمام أعضاء مؤتمر (التحالف الجمهوري اليهودي) في الولايات المتحدة، التي قال فيها إن “الفلسطينيين غير معنيين بإحلال السلام، ولا يرغبون في دولة تعيش إلى جانب إسرائيل”، محاولة مكشوفة لخداع الرأي العام العالمي وتضليله، وتكشف نواياه الحقيقية بالتهرب من أي عملية سياسية تقود لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية”.

وأضاف أن “حكومة نتنياهو التي ستضم إيتمار بن غفير الذي قاد بالأمس اعتداءات المستوطنين على المواطنين في مدينة الخليل مؤشر على ما ستكون عليها المرحلة المقبلة بوجود حكومة يمينية إسرائيلية متطرفة”.

وتابع أبو ردينة: “هذه الحكومة اليمينية ستكون مسؤولة عن تدهور الأوضاع وعدم الاستقرار، لذلك يحاول نتنياهو قلب الحقائق وتشويهها لأنه يعلم ما الذي سينتج عن وجود مثل هذه الحكومة التي تضم عتاة المتطرفين أمثال بين غفير، و[بتسلئيل] سموتريتش”.

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وحذر أبو ردينة من استمرار اقتحام المسجد الأقصى وخطورة أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف.

وتابع مؤكدا أن “مثل هذه المحاولات ستؤدي إلى تفجير الأوضاع وخروجها عن السيطرة، وهذا ما تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية وحدها”.