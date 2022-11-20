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شركة "تسلا" تكشف عن أول شاحنة كهربائية

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
تستعد شركة “تسلا” للسيارات الكهربائية لتسليم أول دفعة من الشاحنات الكهربائية في الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأفاد موقع “كاراندبيك” بأن الشركة ستقوم بتسليم أول دفعة من الشاحنات نصف المقطورة الكهربائية إلى شركة “بيبسي” دون الكشف عن العدد المتفق عليه.
وأضاف الموقع أنه خلال 8 أسابيع استطاعت الشركة تصنيع 40 شاحنة من طراز “تسلا سيمي” مؤكدا أنه بإمكانها رفع العدد إلى 100 شاحنة قبل نهاية السنة الجارية.
وبحلول سنة 2024، تؤكد شركة السيارات الكهربائية أنها ستقوم بتصنيع 50 ألف شاحنة كهربائية.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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