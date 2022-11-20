شركة "تسلا" تكشف عن أول شاحنة كهربائية

تستعد شركة “تسلا” للسيارات الكهربائية لتسليم أول دفعة من الشاحنات الكهربائية في الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأفاد موقع “كاراندبيك” بأن الشركة ستقوم بتسليم أول دفعة من الشاحنات نصف المقطورة الكهربائية إلى شركة “بيبسي” دون الكشف عن العدد المتفق عليه.

Super excited for Tesla Semi truck delivery in 12 days. $TSLA Semi will wipe the rest of the trucking business. 🔥🔥🔥 @elonmusk pic.twitter.com/ftFjQpeJC6 — Eva McMillan ♥️ (@EvasTeslaSPlaid) November 18, 2022

وأضاف الموقع أنه خلال 8 أسابيع استطاعت الشركة تصنيع 40 شاحنة من طراز “تسلا سيمي” مؤكدا أنه بإمكانها رفع العدد إلى 100 شاحنة قبل نهاية السنة الجارية.