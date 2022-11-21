بينهم السيسي وأردوغان ومحمد بن سلمان… رؤساء وقادة دول يشاركون في افتتاح المونديال

يمثل افتتاح مونديال 2022، المقرر مساء اليوم الأحد، ملتقى للعديد من رؤساء وقادة دول عربية وأفريقية، سافروا إلى الدوحة للمشاركة في انطلاق أول كأس عالم يقام في دولة عربية وإسلامية.

ويفتتح أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني هذه البطولة التي تقام في الفترة بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتنطلق في استاد البيت، بمباراة قطر – الإكوادور ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وقالت وكالة الأنباء التركية الرسمية إن الرئيس رجب طيب أردوغان وصل إلى الدوحة، للمشاركة في الافتتاح، تلبية لدعوة من أمير قطر.

وأعلن التلفزيون المصري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم.

‏”فيفا” يكشف عن إيراداته “القياسية” من كأس العالم 2022 في قطر

كما وصل إلى الدوحة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرؤساء الجزائري عبد المجيد تبون والفلسطيني محمود عباس والسنغالي ماكي سال والرواندي بول كاغامي، بحسب قناة “الجزيرة” القطرية.

ووصل إلى العاصمة القطرية، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية وصول ممثل أمير البلاد ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022.