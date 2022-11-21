أمير قطر في افتتاح كأس العالم 2022: سنتابع ومعنا العالم هذا المهرجان الكروي الكبير للتواصل الحضاري

أعطى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الأحد، إشارة افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال أمير دولة قطر، خلال افتتاح كأس العالم، “عملنا ومعنا كثيرون واستثمرنا في الخير للإنسانية جمعاء”، مضيفا: “سنتابع ومعنا العالم هذا المهرجان الكروي الكبير للتواصل الحضاري”.

وتابع الشيخ تميم: “ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبا لكي يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم، ولتكن أياما ملهمة بالخير والأمل وأهلا وسهلا بالعالم في دوحة الجميع”.

بينهم السيسي وأردوغان ومحمد بن سلمان… رؤساء وقادة دول يشاركون في افتتاح المونديال

وشهد استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، افتتاح أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط تدفق زعماء العالم ومشجعي كرة القدم.

وتميز حفل الافتتاح بحضور عدد من زعماء العالم، مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى ولي عهد الكويت.