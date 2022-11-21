السيسي وأردوغان يلتقيان في قطر ويتصافحان للمرة الأولى… صورة

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر.
وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء التركية “الأناضول”، الرئيس التركي وهو يلتقي عددا من الزعماء والرؤوساء الذين حضروا حفل افتتاح كأس العالم في قطر، ومن بينها جاءت صورة السيسي وأردوغان وهما يتصافحان، بينما يرحب بهما أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها الرئيسان المصري والتركي وهما يتصافحان.
الرئيس #أردوغان يلتقي القادة المشاركين في حفل انطلاق بطولة #كأس_العالم 2022
https://t.co/mBLYiTng8e pic.twitter.com/zzFIJLG9vh
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 20, 2022
وشهد استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، افتتاح أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط تدفق زعماء العالم ومشجعي كرة القدم.
وتميز حفل الافتتاح بحضور عدد من زعماء العالم، مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى ولي عهد الكويت.
كما حضر إلى الدوحة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ والرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الرواندي بول كاغامي.
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