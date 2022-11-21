الطيبي ينشر صورة طفل فلسطيني اعتدى عليه مستوطنون: لن يصدر لابيد وكوخافي بيانا لأنه ليس جنديا

نشر النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، صورة لطفل فلسطيني اعتدى عليه مستوطنون في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، مؤكدا أن قادة إسرائيل لن يصدروا بيانا لإدانة الحادث لأنه ليس جنديا في جيش بلادهم.

وكتب الطيبي في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “يزن الرجبي 14 عاما، هاجمه مستوطنون بالقرب من منزله في الخليل”.

وأضاف النائب العربي: “رئيس الوزراء ورئيس الأركان لن يدينا أو يصدرا بيانا لأنه ليس “جنديا هوجم من قبل المستوطنين”. هو فلسطيني”.

יזן רג׳בי בן 14 הותקף ע׳י מתנחלים ליד ביתו בחברון. ראש הממשלה והרמטכ״ל לא יגנו ולא יוציאו הודעה כי הוא לא ״חיילת שהותקפה ע׳י מתנחלים״. הוא פלסטיני. pic.twitter.com/85coZgy4t0 — Ahmad Tibi (@Ahmad_tibi) November 20, 2022

وبدت آثار الاعتداء واضحة بشدة على وجه الطفل الفلسطيني وإحدى يديه جراء ضربه من قبل المستوطنين.

ومساء أمس السبت، أعرب رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، عن إدانته الشديدة لاعتداء مستوطن على مجندة إسرائيلية خلال احتفالات يهودية بمدينة الخليل، دون أن يتطرق لاعتداءات مماثلة طالت الفلسطينيين من سكان المدينة.

مستوطنون يعتدون على ممتلكات فلسطينية خلال الاحتفال بـ”سبت سارة” في الخليل… فيديو

وكذلك، فعل رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد، حيث كتب على “تويتر”: “مهاجمة مجندة إسرائيلية هي وصمة عار وطنية”، مضيفا: “هذا ضرر لأمن إسرائيل، هذا ضرر معنوي للجيش الإسرائيلي ولأولئك الذين يحمون أرواحنا”.

وشهدت مدينة الخليل، أمس السبت، اعتداءات نفذها مئات المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بما في ذلك منازل وسيارات، خلال احتفالهم بعيد “سبت سارة” اليهودي، بعد اقتحامهم المدينة بمشاركة عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير الوزير المرتقب في حكومة بنيامين نتنياهو.