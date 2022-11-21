تقارير تقول إن تركيا قصفت "كوباني" مجددا

نفذت تركيا مرة أخرى هجوما جويا على مدينة “كوباني” (عين العرب) في شمال سوريا، التي يسيطر عليها مسلحو تنظيم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الفرات الكردية.

وقال المتحدث باسم “قسد”، فرهاد الشامي، إن طائرات تركية تهاجم مدينة كوباني.

وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية نقلا عن وزارة الدفاع التركية، أن عملية جوية ضد وحدات حماية الشعب، الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، (وكلاهما مصنف من قبل أنقرة كمنظمتين إرهابيتين)، يجري تنفيذها في شمال سوريا وشمال العراق.

في الوقت ذاته، قالت مكافحة الإرهاب الكردستانية، يوم الأحد، إن القوات الجوية التركية نفذت أكثر من 25 هجوما على مواقع الجماعات الكردية المسلحة في كردستان العراق وشمال سوريا وقضت على 32 من مقاتلي وحدات حماية الشعب.

تركيا تهاجم كوباني في سوريا وتقول: “حان وقت الحساب”

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم الأحد، إن أحدث الضربات الجوية التركية في شمال سوريا والعراق دمرت قواعد لمقاتلي حزب العمال الكردستاني.

ووفقا لوزارة الدفاع التركية، فإن العملية الجوية التي استهدفت وحدات حماية الشعب نفذت وفقا للحق في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.