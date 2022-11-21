مركز المصالحة الروسي يرصد 4 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب السورية

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 4 حالات قصف من قبل مسلحي جماعة “جبهة النصرة” الإرهابية (المحظورة في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا.

موسكو – سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، أوليغ إيغوروف، في بيان له يوم الأحد، إنه “خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 4 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية”.

وأوضح أنه تم تسجيل عملية قصف واحدة في كل من محافظتي إدلب وحماة وعمليتان في محافظة اللاذقية.