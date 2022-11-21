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مركز المصالحة الروسي يرصد 4 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب السورية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 4 حالات قصف من قبل مسلحي جماعة “جبهة النصرة” الإرهابية (المحظورة في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا.

موسكو – سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، أوليغ إيغوروف، في بيان له يوم الأحد، إنه “خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 4 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية”.
وأوضح أنه تم تسجيل عملية قصف واحدة في كل من محافظتي إدلب وحماة وعمليتان في محافظة اللاذقية.
في وقت سابق الأحد، كان المركز الروسي للمصالحة في سوريا أفاد بأن مقاتلي “جبهة النصرة” في سوريا قاموا بتجهيز مستودعات بالأسلحة في منشآت إنسانية في مخيمات اللاجئين في محافظة إدلب ومنعوا وصول المنظمات الدولية.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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