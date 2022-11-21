توكاييف يعد الشعب بتغييرات جذرية في اقتصاد كازاخستان

ألما آتا – سبوتنيك. وقال توكاييف، في كلمة ألقاها في أحد مراكز الاقتراع وسط ترجيح الاستطلاعات فوزه الساحق في انتخابات الرئاسة، “ستحدث تغييرات جذرية في اقتصاد البلاد.. سوف نعمل على رفع مستوى رفاهية المواطنين ولجعل كل هذه الأهداف واقعا ملموسا، نحن بحاجة إلى وحدة الصف وهو ما أدعوكم إليه جميعا”.