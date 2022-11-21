توكاييف يعد الشعب بتغييرات جذرية في اقتصاد كازاخستان

وعد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الاثنين، الناخبين بتغييرات جذرية في اقتصاد البلاد.
ألما آتا – سبوتنيك. وقال توكاييف، في كلمة ألقاها في أحد مراكز الاقتراع وسط ترجيح الاستطلاعات فوزه الساحق في انتخابات الرئاسة، “ستحدث تغييرات جذرية في اقتصاد البلاد.. سوف نعمل على رفع مستوى رفاهية المواطنين ولجعل كل هذه الأهداف واقعا ملموسا، نحن بحاجة إلى وحدة الصف وهو ما أدعوكم إليه جميعا”.
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية الكازاخستانية في جميع أنحاء البلاد
أمس, 15:27 GMT
وحسب بيانات استطلاعات الرأي التي أجرتها ثلاثة معاهد بحثية، فاز توكاييف في الانتخابات بأكثر من 82 في المئة من الأصوات، حسب استفتاء الناخبين أمام مراكز الاقتراع.
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