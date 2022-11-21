بعد حادث إطلاق نار داخل ملهى… بايدن: العنف المسلح في البلاد وباء مدمر

واشنطن، 21 نوفمبر – سبوتنيك. وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: “يجب الرد على وباء عنف السلاح”، لافتا إلى أن العنف المسلح له تأثير مدمر ومتصاعد على المجتمع الأمريكي.

يذكر أن بايدن أدلى بهذا التصريح أثناء تعليقه على حادث إطلاق للنار في ملهى ليلي في بلدة كولورادو سبرينغز في ولاية كولورادو، ليلة الأحد، حيث لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 18، وتم اعتقال المشتبه فيه.