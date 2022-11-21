القوات الأوكرانية تقصف مدينة ألشيفسك في لوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت صاروخين من منظومة “هيمارس” الأمريكية على مدينة ألشيفسك في لوغانسك.

لوغانسك – سبوتنيك. وقال المكتب في بيان عبر “تلغرام”، إنّه “تمّ تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 1:37 (بتوقيت موسكو) على مدينة ألشيفسك، باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق صاروخين)”.

وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، كما وتستكمل تحرير وحماية السكان في المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.

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