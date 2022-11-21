وزير الخارجية الأمريكي يعرب عن قلقه إزاء تصعيد الإجراءات ضد المحتجين في إيران

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن قلقه إزاء تصعيد الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية لمواجهة المتظاهرين.

واشنطن – سبوتنيك. وكتب بلينكن على “تويتر”: “أنا قلق للغاية من الأنباء التي وردت والتي تفيد بتصعيد السلطات الإيرانية للعنف ضد المتظاهرين”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة “ستواصل محاسبة” المتورطين في مكافحة الشغب وستواصل “دعم الشعب الإيراني”.

وشهدت إيران مؤخرا احتجاجات عقب وفاة الشابة مهسا أميني داخل مركز للشرطة في سبتمبر/أيلول الماضي بعد توقيفها بدعوى “ارتداء الحجاب بشكل غير لائق”.

الحرس الثوري الإيراني يعلن تعزيز قواته ويؤكد أنه “سيتصدى للإرهابيين بحزم”