ارتفاع حصيلة قتلى حريق وسط موسكو إلى سبعة

لقي سبعة أشخاص مصرعهم في حريق وقع في وسط العاصمة الروسية في ساحة كومسومولسكايا، حسبما أفادت خدمات الطوارئ المحلية لوكالة “سبوتنيك”.

اندلع الحريق في مستودع بالقرب من محطة سكة حديد موسكو لينينغرادسكي، مساء الأحد.

وقال متحدث باسم الطوارئ لوكالة “سبوتنيك” صباح اليوم الاثنين، “تم تأكيد سبع حالات وفاة”.

تم احتواء الحريق في الساعة (6:20 مساء. بتوقيت موسكو (15:20 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد وتم إخماده بالكامل في الساعة 11:55 مساء.

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وبحسب خدمات الطوارئ، شارك أكثر من 40 وحدة من المعدات وأكثر من 120 شخصا، بالإضافة إلى قطار إطفاء في إخماد النيران.