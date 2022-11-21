وزير الخارجية المجري يشارك شخصيا بمنتدى "أتوم إكسبو-2022" في سوتشي

أعلن وزير الشؤون والعلاقات الاقتصادية الخارجية في المجر، بيتر سيارتو، أنه سيشارك شخصيًا في منتدى “أتوم إكسبو-2022” في سوتشي.

وكتب سيارتو على صفحة “فيسبوك”: “لن تنتهي الليلة قريبًا، لكن علي المغادرة. يجب أن أكون في سوتشي في الصباح. “أتوم إكسبو” هو أحد أهم اجتماعات الصناعة النووية. نظرًا لأزمة الطاقة العالمية، فهو ذو أهمية غير مسبوقة لأن البلاد يمكن أن تنتج كمية الطاقة التي تحتاجها”.

وشدد على أن محطة الطاقة النووية “باكش” تلعب دورًا رئيسيًا في أمن الطاقة المجري.

يفتتح المنتدى الدولي “أتوم إكسبو”، يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني، في مدينة سوتشي في حديقة العلوم والفنون “سيريوس”.