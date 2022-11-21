إيران تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتدعو للرد عليها بشكل حازم

طهران – سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية أسبوعية، اليوم الاثنين، إن “سبب تمادي إسرائيل في الاعتداء على سوريا هو صمت المجتمع الدولي واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية انتهاك للقوانين الدولية، وندينها بشدة، ويجب الرد عليها بشكل حازم وعلى الجميع تحمل المسؤولية تجاه هذا العدوان”.