الدفاع الإندونيسية: الجيش يستمر في استخدام المعدات الروسية

تحدث وزير الدفاع الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، عن علاقات إندونيسيا مع الصين وروسيا وقال إن الجيش الإندونيسي سيواصل استخدام التقنيات والمعدات الروسية.

وقال سوبيانتو: “لدينا تاريخ من العلاقات الطويلة والمثمرة مع روسيا والصين. علاقاتنا مع روسيا، على وجه الخصوص، مستمرة منذ سنوات عديدة. يستخدم جيشنا المعدات والتكنولوجيا الروسية. وكان هذا هو الحال لعدة عقود”.

وأشار أيضا إلى علاقة إندونيسيا “الجيدة جدا” مع الصين.

وبحسب الوزير، فإن الدول الغربية تعلم بعلاقات إندونيسيا مع روسيا والصين و”تحترمها”.

وقال سوبيانتو: “زملاؤنا الأمريكيون لا يمارسون ضغوطا علينا ولم يطالبوا قط بوقف العلاقات مع هذه الدول”.

وأجاب وزير الدفاع على سؤال أحد الصحفيين حول الصفقات العسكرية مع موسكو وبكين: “لدينا الحق في استخدام وشراء معدات عسكرية من دول مختلفة كدولة مستقلة وذات سيادة”.