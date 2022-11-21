ليخاتشيف: ناقشنا الوضع في محطة زابوروجيه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مباشرة بعد الهجوم الأخير

وتابع ليخاتشيف: “ومع ذلك، خلال عطلة نهاية الأسبوع – ما لا يقل عن 30 قذيفة. تم استهداف منشأة تخزين الوقود المستهلك والمبنى الخاص والطرق السريعة… وتضررت مولدات الديزل. ليس كل شيء، بالطبع، ولكن بعضها”.

وقال رئيس “روساتوم” إن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية هو وثيقة غير مقبولة وغير كافية، وربما اعتبرتها كييف بمثابة تفويض مطلق لقصف جديد للمحطة..