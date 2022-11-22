تركيا تستدعي سفير السويد لديها بسبب دعاية لحزب العمال الكردستاني على مبنى سفارتها في ستوكهولم

وكان الجيش التركي قد أعلن أنه شن، الليلة الماضية، أكثر من 20 غارة جوية على مواقع لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، شمالي سوريا والعراق.

وتنفّذ تركيا عادة هجمات داخل العراق وسوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا وحزب العمال الكردستاني التي يمتلك قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.

وفيما تقول أنقرة إن وجودها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها، تؤكد دمشق أن الوجود التركي في البلاد هو احتلال، فيما أدانت الحكومة العراقية بشدة وبشكل متكرر الهجمات التركية التي تستهدف مناطق في العراق، واعتبرتها انتهاكا للسيادة.