دبلوماسية أمريكية: واشنطن تراقب تقارير عن إعدام أسرى حرب روس في دونباس

صرحت سفيرة الولايات المتحدة للعدالة الجنائية العالمية، بيث فان شاك، بأن واشنطن تراقب التقارير المتعلقة بإعدام أسرى الحرب الروس في دونباس وترى أن جميع أطراف النزاع يجب أن تلتزم بالقانون الدولي.

وقالت الدبلوماسية الأمريكية في إحاطة إعلامية: “لقد سألت عن مقاطع الفيديو التي ظهرت خلال عطلة نهاية الأسبوع. من الواضح أننا نراقبها عن كثب. من المهم حقًا التأكيد على أن قوانين الحرب تنطبق بالتساوي على جميع الأطراف، كل من الدولة المعتدية والدولة المدافعة”.

وأضافت شاك: “لكن فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، فإن التكافؤ ينتهي عند هذا الحد”.

وأضافت الدبلوماسية: “نشجع أوكرانيا على الاستمرار في متابعة التزاماتها الدولية في هذا الصراع. وثانيًا، نواصل التأكيد على أهمية التزام جميع أطراف النزاع بالقانون الدولي أو مواجهة العواقب”.

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