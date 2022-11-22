نوفاك: موسكو لن تورد المنتجات النفطية للدول التي تضع سقفا لسعر النفط الروسي

وأشار نوفاك إلى أن تسييس قطاع الطاقة يمكن أن يؤدي فقط إلى نقص الموارد في السوق، وسقف سعر النفط الروسي هو مجرد فعل من هذا القبيل، مضيفا: “نعتقد أن تسييس قطاع الطاقة لا يمكن إلا أن يؤدي إلى نقص الموارد ومشاكل في إمدادات الطاقة. وسقف السعر هو بالتحديد تدخل غير مسبوق في مبادئ السوق لعمل سوق النفط، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى انخفاض في الاستثمار وانخفاض في العرض ونقص في المعروض من النفط وأي سلع تبادلية أخرى يمكن تطبيق هذه الآلية عليها في المستقبل”.