وزير الدفاع التركي يعلن تحييد 184 مسلحا خلال العملية الأخيرة شمالي سوريا والعراق

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الاثنين، تحييد 184 مسلحًا خلال العملية العسكرية الأخيرة التي تشنها أنقرة شمالي سوريا والعراق.

أنطاكيا، 21 نوفمبر – سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات أكار، التي قال فيها إنه تم تحييد “184 إرهابيا في ضربات جوية وقصف بري منذ بدء عملية مخلب السيف شمال سوريا وشمال العراق”.

وأكد وزير الدفاع التركي أن بلاده “ستواصل قصف الأهداف الإرهابية”.

وأعلنت تركيا، أمس الأحد، تنفيذ أكثر من 20 غارة جوية شمالي العراق وسوريا لاستهداف عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة إرهابيًا.

كما أشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى احتمالية مشاركة قوات برية في العملية العسكرية التركية في شمال العراق وشمال سوريا.

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وقال أردوغان في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن “العملية العسكرية في شمال العراق وشمال سوريا لن تقتصر على الغارات الجوية وسنناقش مشاركة قوات برية”.