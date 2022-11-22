مركز المصالحة الروسي يرصد 10 حالات قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في منطقة إدلب السورية

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 10 حالات قصف من قبل مسلحي جماعة “جبهة النصرة” الإرهابية،( المحظورة في روسيا ) في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمالي سوريا.

موسكو- سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف ، في بيان له يوم الاثنين، إنه “خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 10 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية”.

وأوضح أنه تم تسجيل 8 عمليات قصف في محافظ إدلب وعمليتين في محافظة اللاذقية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 4 حالات قصف من قبل مسلحي جماعة “جبهة النصرة” الإرهابية.

مركز المصالحة الروسي يرصد 4 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب السورية