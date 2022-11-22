القوات الأوكرانية تطلق 10 صواريخ "غراد" على قرية زايتسيفو شمال شرق مدينة دونيتسك

دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب عبر قناته في “تلغرام”: “سجلنا قصفا من قبل القوات الأوكرانية عند الساعة 23.58 (بتوقيت موسكو) باتجاه قريتي إيفانوبولي وزايتسيفو، وخلال ذلك تم إطلاق 10 صواريخ غراد من نوع “بي إم 21”.