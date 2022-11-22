القوات الأوكرانية تطلق 10 صواريخ "غراد" على قرية زايتسيفو شمال شرق مدينة دونيتسك

أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التنسيق المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت، مساء أمس الاثنين، 10 صواريخ من منظومات “غراد” على قرية زايتسيفو شمال شرق مدينة دونيتسك.
دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب عبر قناته في “تلغرام”: “سجلنا قصفا من قبل القوات الأوكرانية عند الساعة 23.58 (بتوقيت موسكو) باتجاه قريتي إيفانوبولي وزايتسيفو، وخلال ذلك تم إطلاق 10 صواريخ غراد من نوع “بي إم 21”.
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أمس, 11:37 GMT
وتقع قرية زايتسيفو شمال مدينة غورلوفكا الواقعة شمال شرقي جمهورية دونيتسك، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك وتقصفها قوات كييف بانتظام.
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