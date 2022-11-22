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مصرع 8 أشخاص في تحطم طائرة غربي كولومبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
لقي ستة أشخاص وطاقم الطائرة المؤلف من شخصين مصرعهم إثر تحطم طائرة فوق حي سكني في مدينة ” ميديين” غربي كولومبيا.

وأفادت السلطات الكولومبية أن الطائرة أقلعت من مطار أولايا هيريرا، صباحا، في مدينة ” ميديين”، متجهةً إلى بلدية ” بيتزارو” في مقاطعة تشوكو المجاورة.
وأشارت السلطات إلى أن الطائرة أبلغت بتعرضها لعطل في المحرك قبل سقوطها فوق منزل، ما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان الكثيف، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.
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ولفتت السلطات إلى أنه لم ترد أي تقارير تفيد بتعرض أحد من سكان المنزل لإصابات.

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موقع سبوتنيك الروسي

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