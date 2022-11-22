برلين ووارسو تتفقان على نشر بطاريات "باتريوت" للدفاع الجوي في بولندا

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت عن التوصل لاتفاق مع نظيرها البولندي على نشر أنظمة الصواريخ “باتريوت” للدفاع الجوي في بولندا، فضلا عن دعم وحماية أجوائها بمقاتلات ألمانية .

برلين – سبوتنيك. وقالت لامبريخت في بيان، نشر على حساب وزارة الدفاع الألمانية على “تويتر”، يوم الاثنين، إن “بولندا تعتبر صديقنا وحليفنا، وهي غير محمية باعتبارها جارة لأوكرانيا”.

وأضافت: “اتفقنا مع نظيري البولندي ماريوش بلاشاك على إرسال أنظمة الصواريخ “باتريوت” للدفاع الجوي ودعم حماية الأجواء البولندية بمقاتلات “يوروفايتر”.

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وفي وقت سابق، أعلنت لامبريخت في تصريحات صحفية، أن ألمانيا ستقدم لبولندا بطاريات أنظمة “باتريوت”.

وأوضح وزير الدفاع البولندي، في وقت لاحق، أن تلك البطاريات ستنشر على حدود بولندا مع أوكرانيا.