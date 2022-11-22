بيلاروسيا تسدد قرضا من مؤسسة ائتمان السلع الأمريكية بالروبل

أعلنت بيلاروسيا أنها ستدفع بالروبل البيلاروسي لتسديد قروض من مؤسسة ائتمان السلع الأمريكية، وفق القرار المشترك لمجلس الوزراء والبنك الوطني لبيلاروسيا.

تقول الوثيقة، التي تم نشرها رسميا في بوابة الإنترنت القانونية الوطنية، إن هذا سيصبح إجراء مؤقتا لسداد مدفوعات القروض الحكومية الخارجية، التي يتم جذبها من مؤسسة ائتمان السلع الأمريكية.

تم اتخاذ هذا الإجراء من أجل التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للمدفوعات على هذه القروض، والذي يدخل حيز التنفيذ من يوم نشره الرسمي.

في وقت سابق، قال وزير المال البيلاروسي يوري سيليفرستوف إنه في عام 2023 ستواصل بيلاروسيا سداد القروض الخارجية للدول غير الصديقة على أساس مؤقت. هذا يعني أن السداد سيكون بالروبل البيلاروسي.

وقال: “حتى يتم رفع العقوبات عن وكيل الدفع لدينا، البنك الوطني، فإن خيارات الدفع محدودة، لذا فإن هذا ليس خطأنا”.

محكمة فنلندية تقضي بعدم إلزام شركة “غاسوم” الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي

تقرر سداد الديون للدول الغربية بالروبل بسبب نقص القدرة الفنية على السداد بالعملة الأجنبية بسبب القيود.