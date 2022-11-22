سوسان يلتقي مع بيدرسون في أستانا

ناقش معاون وزير الخارجية والمغتربين رئيس الوفد السوري الدكتور أيمن سوسان، اليوم، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، في إطار أعمال الاجتماع الدولي الـ 19 بصيغة أستانا، تطورات الأوضاع في سوريا.

كما تطرق الجانبان لعدد من قضايا التعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة، وخاصة ما يتعلق بالجانب الإنساني.

وقال سوسان إن الحكومة السورية تستمر بتقديم المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجها في مختلف الأراضي السورية دون تمييز، حسبما أفادت وكالة “سانا”.

من جانبه أشار بيدرسون إلى أهمية تجنب أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تصعيد وتعقيد الأوضاع.

وبدأت المفاوضات بصيغة “أستانا” في العاصمة الكازاخستانية، يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر حتى 23 منه. وتشارك في الجولة التاسعة عشرة الحالية من المشاورات وفود الدول الضامنة للعملية (روسيا وتركيا وإيران) وممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة وكذلك الأمم المتحدة والدول المراقبة.